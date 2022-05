Oggi al Roma Store di via del Corso un ladro ha rubato la nuova maglia giallorossa. Alla domanda sul perché abbia rubato la maglia, la risposta del 29enne è stata: "Scusate ma la Roma di Mourinho mi fa letteralmente impazzire. Siamo in finale di Conference League e non ho resistito". Le motivazioni non sono state sufficienti e il ragazzo è stato arrestato, con la maglia riconsegnata al Roma store.

(romatoday.it)

LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE