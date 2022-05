I tifosi della Sambenedettese omaggiano i giallorossi: "25.05.2022 Bentornata Roma campione" (FOTO)

"25.05.2022 - Bentornata Roma Campione". I tifosi della Sambenedettese hanno omaggiato così Mourinho e i suoi. In trasferta a Roma per l'impegno della Samb in casa del Trastevere, gara vinta 1-2 dalla squadre ospite, hanno deciso di dedicare uno striscione alla squadra giallorossa, che mercoledì ha vinto la Conference League battendo il Feyenoord.