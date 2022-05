La Roma a caccia di una coppa storica. Ecco cosa pensano i bookmaker

Mancano pochi giorni alla prima finale di Conference League e l’attenzione di media e tifosi inizia a crescere. La Roma il 25 maggio all’Arena Kombëtare di Tirana è chiamata a fare la sua storia e - perché no? - anche quella del calcio italiano. Vediamo alcune particolarità della partita e cosa ne pensano i bookmaker.

Da un lato la gara sul campo, dall'altro l'attesa dei tifosi e degli appassionati. Si parla di un maxi esodo verso Tirana, anche se saranno appena 4000 i sostenitori giallorossi ammessi dentro lo stadio.

E, inoltre, molti di questi casinò online danno modo anche di seguire i principali eventi sportivi per scommesse live. Ovviamente, la Roma in questo periodo è particolarmente attenzionata e i bookmakers la danno favorita in

finale (2.22) contro il Feyenoord (3.06). Del resto, in Conference League i ‘Lupi’ hanno sempre dimostrato di giocare da favoriti, nonostante qualche inciampo lungo il percorso (fra i quali la clamorosa sconfitta contro il norvegesi del Bodo/Glimt). Ciò nonostante questo è lo score nella competizione: 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Curiosità e numeri Roma in Conference League

La finale di mercoledì 25 maggio, gara unica, vedrà la Roma contrapposta agli olandesi del Feyenoord.

Una finale davvero storica per una serie di motivi:

● Prima edizione della competizione: la Conference League è l’ultima arrivata in casa UEFA fra le coppe internazionali. Chi la vince potrà fregiarsi di un nuovo titolo.

● 12 anni dall’ultima vittoria italiana: è stata l’Inter di Mourinho (lo Special One che oggi siede proprio sulla panchina giallorossa) nel 2010 a vincere in campo internazionale (Champions League e Coppa del mondo per Club).

● 14 anni dall’ultimo trofeo: la Roma ha vinto la sua nona Coppa Italia nel 2008. Ultimo trofeo nella bacheca della squadra capitolina.

● 61 dall’unico trofeo europeo: nel 1961 la Roma alzava la Coppa delle Fiere vincendo contro il Birmingham City e quella resta l’unica conquista fuori dai confini nazionali.

Cosa succede in caso di vittoria?

Chi vince la Conference League partecipa direttamente ai gironi di Europa League. La Roma ha una doppia chances per il palcoscenico europeo della prossima stagione: a Torino nell’ultima di campionato e a Tirana in finale contro il Feynoord. Se la Roma espugna il campo del Toro (venerdì 20 in serale) è sicura di giocare in Europa, almeno in Conference anche nella prossima stagione, a prescindere dai risultati delle dirette concorrenti (Lazio, Fiorentina e Atalanta).

La gara per la qualificazione all’Europa League è in questo momento un gioco di incastri, nel quale la Roma ha il ruolo di ago della bilancia. Resta infatti una sola gara di Serie A e non ci sono squadre sicure della competizione europea che andranno a disputare. L’unico blocco chiuso al momento è quello delle qualificate alla Champions League (Milan, Inter, Napoli, Juventus). Le altre guarderanno al match di Tirana con attenzione. Ecco cosa succede in caso di vittoria:

1. La Roma vince contro il Feyenoord e arriva sesta oppure quinta (posizione occupata dalla Lazio a +3 dai giallorossi) = Pellegrini e compagni accedono all’Europa League insieme all’altra squadra piazzata al quinto oppure al sesto posto. In tal caso, la settima classificata gioca la Conference League.

2. La Roma vince contro il Feyenoord e si piazza settima in campionato = gioca in Europa League insieme alle due squadre piazzatesi quinta e sesta, la settima non gioca la Conference League.

3. La Roma vince contro il Feyenoord e si piazza ottava (o peggio) in campionato = gioca in Europa League insieme alle due squadre piazzatesi quinta e sesta, ma nessuna squadra italiana andrà in Conference.