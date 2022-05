Julio Cesar: "Il pallonetto di Totti in Inter-Roma? Ancora non l'ho superato"

SKY SPORT - Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva durante l'Integration Heroes Match, la partita di beneficienza organizzata da Samuel Eto'o. Il brasiliano ha voluto ricordare lo spettacolare gol subito da Totti in occasione di Inter-Roma, disputata il 26 ottobre 2005. L'ex capitano giallorosso scavalcò il portiere con uno splendido cucchiaio, il suo marchio di fabbrica. "Per fortuna oggi ce l'ho in squadra, è Francesco Totti, è il calciatore che mi faceva dannare più di tutti. Qua a San Siro ho subito uno dei gol più belli fatti da lui, quel pallonetto a Inter-Roma. Quel gol mi fa incazzare ancora oggi", il commento dell'estremo difensore.

Glielo hai ricordato prima?

"Ci abbiamo scherzato un po' prima in macchina".

Quanto ci hai messo per superarla?

"Non l'ho ancora superata (ride, ndr)".