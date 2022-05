Julio Cesar: "Contento per Mourinho e la Conference League, è sempre più lo Special One"

Manca sempre meno alla finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool e, per l'occasione, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare Julio Cesar, ex portiere dell'Inter. Non poteva mancare, ovviamente, un riferimento a Josè Mourinho e alla vittoria della Conference League da parte della Roma. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"Sono contento per Mourinho perché resterà sempre nei cuori degli interisti e di tutti noi che abbiamo vinto il Triplete. Abbiamo anche un gruppo WhatsApp di allora e tutti gli abbiamo fatto i complimenti. È il primo allenatore a vincere tutte le competizioni europee e questo lo rende ancora di più lo Special One".

(Sky Sport)