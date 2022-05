Il prossimo 10 ottobre "Partita per la Pace" all'Olimpico: ci sarà anche Mourinho

Il prossimo 10 ottobre si terrà allo Stadio Olimpico la Partita per la Pace, in sostegno del popoplo ucraino. All’evento, in memoria di Diego Armando Maradona, prenderanno parte alcune delle più grandi stelle del calcio mondiale, tra cui Lionel Messi, Gianluigi Buffon, Ivan Rakitic, Luis Suarez e Angel Maria. Ci sarà anche il tecnico giallorosso José Mourinho. L’annuncio è arrivato nel corso dell’incontro che Papa Francesco ha tenuto con i giovani di Scholas Occurrentes nell’Aula Magna della Pontificia Urbaniana.