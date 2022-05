Come tutti gli appassionati di calcio, e non visti gli ultimi risultati e la campagna pubblicitaria, a partire dalla fine di novembre fino a poco prima di Natale si terranno i Mondiali di Calcio Qatar 2022. Tra le tante nazionali in gioco, però, non ci sarà l'Italia vista la sconfitta ai play off contro la Macedonia quindi bisognerà accontentarsi di seguire le partite in televisione o in streaming.

Ma dove si terranno esattamente queste partite? Naturalmente non in uno, ma bensì in più tra i migliori e ben progettati stadi sportivi che il Qatar ha a disposizione. Tra questi vi sono dunque l'Al Thumama Stadium (che darà il via con la partita inaugurale di questa importantissima manifestazione sportiva con il match tra Senegal ed Olanda fissato per le ore 11.00 del 21 novembre), l'Al Bayt Stadium, il Khalifa International Stadium, il Lusail Stadium, l'Al Janoub Stadium, l'Education City Stadium, lo Stadium 974 e l'Ahmad Bin Ali Stadium.

Prima di procedere oltre con i numeri di uno dei più importanti stadi appena elencati, ovvero l'Al – Bayt Stadium, vi ricordiamo che questa sarà l'ultima edizione dei Mondiali dove si sfideranno 32 nazionali di calcio. A partire dalla prossima volta, ovvero l'edizione 2026, le squadre saliranno a 48 e poi, naturalmente a causa delle condizioni climatiche del Qatar, questa edizione si svolgerà in inverno a causa delle proibitive temperature estive.

Una volta chiarito questo punto partiamo dunque con i numeri dell'Al – Bayt Stadium che si è sin da subito rivelato una delle arene più belle ed iconiche dei Mondiali Qatar 2022. Inaugurato nel 2021, tale stadio ha già dato prova della sua magnificenza in occasione del calcio d'inizio della Coppa Araba e non mancherà di farlo neanche stavolta.

Il suo nome, poi, è già tutto un programma e rispecchia appieno la sua forma. Tradotto significa infatti “la casa” dato che le sue forme richiamano quelle di una tenda berbera. Ma naturalmente non è realizzato in legno e tela, ma bensì in resistentissimo acciaio.

La sua struttura poi è in grado di ospitare fino a 65.000 tifosi mentre il suo parcheggio potrà contenere fino a 6.000 automobili, 350 autobus, 150 navette e 1.000 taxi quindi ogni tifoso potrà trovare facilmente posto al suo interno. Questo, ovviamente, se riuscirà a prendersi per tempo!

Casomai non si riuscisse a trovare posto o risulti impossibile acquistare un biglietto all'ultimo minuto non c'è nessun problema. Infatti, grazie ad un accordo tra Ericsson ed Ooredoo, è stata sviluppata una copertura 5G per seguire tutti i match da ogni angolo del Qatar ed essere sempre aggiornati in tempo reale sull'andamento delle partite.

E visto che di partite si sta parlando, vi lasciamo qui sotto l'elenco dei match che si terranno sotto i riflettori dell'Al – Bayt Stadium:

Girone A – Qatar VS Ecuador

Girone F - Marocco VS Croazia

Girone B - Inghilterra VS Stati Uniti

Girone E - Spagna VS Germania

Girone A - Olanda VS Qatar

Girone E – Costa Rica/Nuova Zelanda VS Germania

Ottavi - Prima gruppo B VS Seconda gruppo A (5)

Quarti - Vincente gara 7 ottavi VS Vincente gara 8 ottavi (D)

Semifinali - Vincente gara C quarti VS Vincente gara D quarti (2)