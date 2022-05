FOTO - Mourinho e la Panchina d'Oro 2009/10: il tecnico riceve il premio a Trigoria

José Mourinho riceve a Trigoria il premio per la Panchina d'Oro per la stagione 2009/2010 quando era alla guida dell'Inter del Triplete. Il tecnico, attualmente sulla panchina della Roma, non aveva partecipato alla cerimonia di consegna del premio, che è avvenuta dunque oggi a distanza di tempo. Mourinho lo ha reso noto pubblicando su Instagram una serie di scatti che lo vedono con Demetrio Albertini e Renzo Ulivieri.