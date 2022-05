FOTO E VIDEO - Trigoria: Roma rientrata al 'Bernardini', centinaia di tifosi presenti

La festa non si ferma. Aspettando i festeggiamenti ufficiali, per i quali verrà definito il programma oggi, non si ferma l'entusiasmo dei tifosi della Roma per la vittoria della Conference League. La squadra giallorossa, tornata in Italia intorno alle 4, è rientrata questa mattina a Trigoria. Centinaia di tifosi hanno atteso l'arrivo dei giocatori al centro sportivo 'Fulvio Bernardini'. E il saluto della squadra è arrivato, con tutti i giocatori (Mourinho compreso) che si sono affacciati dalla terrazza del centro tecnico. In bella mostra il trofeo conquistato ieri sera a Tirana, alzato a furor di popolo da capitan Pellegrini.