Fonseca: "Due anni fantastici a Roma, ho costruito cose importanti per il club. Sogno di lavorare in Premier"

L'ex tecnico della Roma Paulo Fonseca ha rilasciato un'intervista in cui ha affrontato vari temi: dalla fuga dall'Ucraina con la guerra in corso fino alla sua esperienza biennale sulla panchina dei giallorossi. "Ho conosciuto mia moglie quando vivevo in Ucraina, quando allenavo lo Shakhtar Donetsk. Quando ho terminato con la Roma, abbiamo deciso di vivere a Kiev - ha raccontato Fonseca, che ora si trova in Portogallo -. La settimana prima dell'invasione russa ero in vacanza alle Maldive, ma sono tornato quattro giorni prima perché abbiamo iniziato ad avere paura e volevamo portare la nostra famiglia lontana da Kiev. Il problema era che avevo un volo in partenza la mattina in cui è iniziata la guerra. La prima cosa che i russi hanno attaccato è stato l'aeroporto, il che lo ha reso impossibile".

"Abbiamo cercato di lasciare Kiev con un minibus, ma la strada era impossibile da percorrere perché il traffico è stato interrotto poiché così tanti hanno cercato di lasciare la città. In quel momento, Darijo Srna (ds Shakhtar Donetsk, ndr) mi ha chiamato e mi ha detto che era meglio non partire oggi, e mi ha detto di venire a stare nel loro hotel con tutti i giocatori - ha aggiunto -. Mi hanno invitato a stare con loro, abbiamo dormito la notte nel bunker sotto l'hotel fino a quando abbiamo deciso di partire con l'aiuto dell'ambasciata portoghese. E siamo partiti con molte altre persone su un minibus fino al confine con la Romania".

"Ero molto vicino a diventare allenatore del Tottenham, abbiamo discusso di tutto, ma alla fine hanno voluto prendere un'altra opzione - ha continuato parlando del mancato ingaggio con gli Spurs - Ero molto, molto vicino e l'accordo era quasi concluso. Avevamo discusso i piani pre-stagionali e valutato la rosa. Mi è piaciuto parlare col Newcastle. Erano solo conversazioni, ma penso che abbiano una grande visione per il futuro del club. Hanno scelto bene (con Howe, ndr) e stanno facendo grandi progressi. Erano in una situazione difficile. È un grande club, con un grande futuro. Sono molto ambiziosi, ma molto equilibrati. Non è facile perché in Inghilterra ci sono così tante squadre forti e non è chiaro cosa accadrà nei prossimi due o tre anni, ma a lungo termine il Newcastle lotterà per i titoli, ne sono certo".

"Ho passato due anni fantastici alla Roma, amavo la Serie A - le sue parole sull'avventura in giallorosso -. Ma alla scadenza del contratto il nuovo presidente ha deciso un nuovo approccio. Ho imparato molto, ma ho costruito cose importanti per il club. Amo ancora molto l'Italia, ma ogni allenatore vorrebbe lavorare in Inghilterra. C'è l'atmosfera migliore, i migliori allenatori, i migliori giocatori. Non sono diverso, mi piacerebbe lavorare lì un giorno in questa atmosfera".

"Abbiamo viaggiato 25 ore per uscire dall'Ucraina su quel minibus angusto, ma non è niente in confronto a quello che sta succedendo ora per le persone lì - ha detto tornando a parlare della guerra in Ucraina -. Nei quattro giorni in cui sono stato lì, la gente non credeva che la guerra fosse arrivata a Kiev. Sapevano che stava succedendo nel Donbass e a Luhansk, ma non nella capitale. Le persone erano spaventate e non sapevano cosa fare. Il panico si era diffuso quando stavo lasciando la città. Le cose sono peggiorate da allora. È così ingiusto quello che sta succedendo a persone così straordinarie. Vogliono solo la pace, niente di più. Non possiamo più permettere questi omicidi. È semplicemente impossibile da accettare, queste persone innocenti hanno bisogno di aiuto. Quello che stanno ottenendo ora non è abbastanza".

