Florenzi: «Dispiace non aver vinto con la Roma, avrei voluto festeggiare la Conference»

"Durante il percorso al Milan ho trovato molte analogie tra i rossoneri e la Nazionale campione d'Europa. Io lo dicevo da un po', al Milan non mi capivano perché non avevano vissuto ciò che ho vissuto io ma lo senti quando c'è qualcosa e io lo sentivo e lo dicevo, alla fine sono stato contento di aver avuto ragione". Torna a parlare Alessandro Florenzi. L'ex difensore della Roma parla dal ritiro della nazionale a Coverciano in conferenza stampa in vista dell'amichevole con l'Argentina di mercoledì prossimo, che farà da prologo alle 4 sfide di Nations League degli azzurri.

Cosa vorrebbe dire per il Milan andare avanti senza Maldini?

"L'ho conosciuto quest'anno, è un uomo di grandi valori e con lui ci metterei anche Massara. Sono la base del campionato vinto, loro due col mister hanno fatto un grandissimo lavoro. Sono persone molto importanti che possono fare bene al Milan. Un Milan senza Maldini è un po' come una Roma senza Totti e De Rossi" .

Avresti voluto festeggiare la Conference League?

"Non l'ho potuto fare in incognito ma l'avrei fatto sicuramente. Ciò che un po' mi dispiace è non aver vinto qualcosa con la Roma".