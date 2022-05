Fiorentina-Roma, Mourinho parla degli episodi arbitrali. Risatine dallo studio di DAZN: "Ci siamo..." (AUDIO)

Al termine della sfida tra Fiorentina e Roma, José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare la sconfitta per 2-0. L'allenatore si è soffermato anche sull'episodio molto dubbio avvenuto in area di rigore giallorossa che ha coinvolto Karsdorp e Gonzalez e che ha portato l'arbitro Guida a fischiare il rigore in favore della Viola dopo soli due minuti di gioco. Mentre lo Special One pronunciava la frase "Ci aspettiamo una spiegazione" durante l'intervista, in sottofondo si è sentito qualcuno di DAZN borbottare "Ci siamo...". Il riferimento, udibile da 00:27 a 00:34, sembra essere alle lamentele di Mourinho nei confronti degli arbitri, un evento che si è verificato molto spesso durante questa stagione.