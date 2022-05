Fiorentina-Roma, 50esima presenza per Abraham con la maglia giallorossa

Il match tra Fiorentina e Roma segnerà un traguardo molto importante per Tammy Abraham. Arrivato in estate dal Chelsea, l'attaccante inglese scenderà in campo con la maglia giallorossa per la cinquantesima volta. Fino a questo momento il ventiquattrenne ha collezionato 34 presenze in Serie A (15 reti e 4 assist), 13 in Conference League (9 reti) e 2 in Coppa Italia (1 rete ed un assist): un bilancio super positivo per il numero 9 della Roma.