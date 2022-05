Facebook, la gioia di Rosella Sensi: "Grazie Roma. Con me in tribuna c'erano anche mamma e papà" (VIDEO)

La gioia di Rosella Sensi, ieri in tribuna alla 'National Arena' di Tirana, arriva via social sullo sfondo del video che immortala il momento in cui la Roma alza al cielo la Conference League. "Mi tremano le mani, è difficile come per tutti voi descrivere una gioia così. Che ci meritavamo da tanto tempo e che è arrivata in una notte magica. Complimenti a Mourinho, a tutti i ragazzi e ai tifosi come sempre unici. E grazie alla Roma che mi ha permesso di vivere una gioia così grande. Insieme a me in tribuna c’erano anche mamma e papà che per anni sono stati ignorati e che ora staranno gioendo insieme lassù. Forza Roma!" il pensiero dell'ex presidente della Roma.