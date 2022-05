De Zerbi: «Mourinho ha creato un ambiente pazzesco, auguri per la finale. Vicino ai giallorossi in passato? Non mi ha chiamato nessuno»

«Alla Roma darei un voto alto. È l’unica squadra italiana arrivata in fondo a una competizione europea. Quando gli altri non riescono ad arrivare, dicono che non conta niente”. Questo il giudizio di Roberto De Zerbi sulla stagione della Roma. L'allenatore dello Shakhtar Donetsk ha parlato a margine dell’11° Premio Enzo Bearzot, a Roma, organizzato dall’US Acli con il patrocinio della Figc. “Ero allo stadio sabato scorso – ha aggiunto l’ex Sassuolo – Mourinho ha creato un ambiente pazzesco, faccio un in bocca al lupo per la finale. Se ero candidato ad allenare la Roma? Non lo so, non mi ha chiamato nessuno. Mourinho è Mourinho».