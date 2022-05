Capello: "Vittoria bellissima, i tifosi se la meritavano. Merito di Mourinho che ha creato la mentalità giusta"

La vittoria della Roma in Conference League "è stata bellissima: per la squadra e per tutti i tifosi, che se la meritavano". Lo dice all'agenzia di stampa Fabio Capello, artefice del terzo scudetto romanista nel 2001. "E se la merita soprattutto il calcio italiano -prosegue -: finalmente una coppa internazionale dopo tanti anni. Merito di Mourinho, certo, ma il merito è di tutto il gruppo: lui è riuscito a creare la mentalità giusta nel gruppo e la forza necessaria".

Oggi festa grande, dopo la nottata di caroselli, al Circo Massimo: "è naturale, dopo il lockdown, in questo momento difficile, c'è una gran voglia di fare festa e di ritrovarsi, è un sentimento comune che si sente fortemente, basti pensare ai festeggiamenti per lo scudetto del Milan".

(AdnKronos)