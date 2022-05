Candela: "Voglio vincere la Conference, sarò a Tirana. Mi rivedo in Zalewski"

SKY SPORT - Vincent Candela, ex calciatore della Roma, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva durante l'Integration Heroes Match, la partita di beneficienza organizzata da Samuel Eto'o. Queste le sue dichiarazioni sulla finale di Conference League e non solo: "Mourinho è un vincente e quindi questa partita la voglio vincere. E’ importante dopo 30 anni una Coppa e proseguire l’anno prossimo con questa società che sta mettendo un sacco di soldi".

Vai a Tirana?

"Certo".

C’è un Candela in questo momento?

"Per tornare alla Roma, Zalewski non fa mai 0-0. Prende rischi, dribbling, assist. Gioca a testa alta. Poi c’è da lavorare, però è un giocatore interessante che mi piace tanto".

Hai sentito Totti parlare con Dybala? Gli vuole dare la 10…

"Addirittura… L’aspettiamo. E’ un campione, starebbe bene ovunque. Mi fido del Capitano, se ci ha parlato già lui".