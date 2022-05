Campo Testaccio: graffito antisemita apparso dopo i festeggiamenti per la Conference League (FOTO)

Graffito shock nello storico Campo Testaccio, che un tempo ospitava le partite casalinghe della Roma. Si tratta dell'ennesima manifestazione antisemita nei confronti della tifoseria giallorossa, emersa in questo caso dopo i festeggiamenti per la vittoria della Conference League da parte del club dei Friedkin: in questo caso ignoti hanno disegnato una stella di David sulla targa del campo. Non si esclude che il brutto gesto sia stato iniziativa di qualche tifoso laziale.