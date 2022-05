Borsa: titolo As Roma in forte rialzo dopo il lancio dell'Opa, +15%

La Roma vola in Borsa. Il giorno dopo il lancio dell'Opa da parte dei Friedkin il prezzo delle azioni del club giallorosso fa registrare forti aumenti a Piazza Affari. Alle 10.30 il titolo del club giallorosso è salito del 15,44%, con un prezzo per azione di 0,4225 euro, il massimo annuale e di poco inferiore a quello fissato dalla proprietà giallorossa per l'offerta pubblica d'acquisto. Il prezzo di ieri, alla chiusura delle contrattazioni, era di 0,3540 euro ad azione.

I Friedkin si sono impegnati a rilevare il restante 13,2% delle azioni della Roma fissando il prezzo a 43 centesimi, con un premio del 18,5% per convincere i soci a cedere le proprie quote. L'operazione andrebbe a costare intorno ai 36 milioni di euro, con l'obiettivo del delisting (l'uscita dalla Borsa).