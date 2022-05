Bologna: Mihajlovic dimesso dall'ospedale

"Nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali. Forza Mister, siamo con te", lo rende noto il Bologna su Twitter all'indomani del pareggio contro la Roma all'Olimpico. L'allenatore aveva annunciato in una conferenza stampa rilasciata a fine marzo di doversi sottoporre ad ulteriori cure per scongiurare la ricomparsa della malattia.

Nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali Forza Mister, siamo con te ❤️? pic.twitter.com/M1Z7cQKadh — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) May 2, 2022