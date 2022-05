As Roma, i Friedkin comprano altri 2 milioni di azioni: la partecipazione sale all'88% (COMUNICATO)

Aspettando l'Opa, il gruppo Friedkin continua a rastrellare le azioni restanti della Roma, con l'obiettivo del delisting. Dopo il lancio dell'offerta pubblica d'acquisto volontaria sul resto del capitale, anche oggi i proprietari del club giallorosso, come riferisce la stessa società con un comunicato ufficiale, attraverso la controllante Romulus and Remus Investment hanno rilevato altre partecipazioni.

Ieri erano stati acquistati 6 milioni di azioni, oggi circa altri 2 milioni. Per l'esattezza 1.853.030 di azioni a 0,4251 euro, prezzo di poco inferiore a quello registrato dal titolo As Roma alla chiusura delle contrattazioni (0,4255, con un rialzo dello 0,35%). Ora la partecipazione complessiva dei Friedkin supera di poco l'88%.

(asroma.com)