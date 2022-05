AS Roma: dal 7 maggio al via "Amami e basta Padel Cup"

La Roma si mostra ancora una volta al fianco della comunità: dal 7 maggio al via "Amami e basta Padel Cup", i proventi delle iscrizioni al torneo saranno interamente devoluti alle iniziative della campagna. La nota del club giallorosso:

L'AS Roma è lieta di annunciare la partenza di un torneo di Padel speciale! Sarà dedicato ad "Amami e basta", la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, lanciata dal Club a novembre 2020.

Organizzata dall'AS Roma, e sponsorizzata dal partner del Club LeoVegas.news, la competizione si svolgerà nei mesi di maggio e giugno e coinvolgerà diversi tra i migliori circoli della Capitale.

Ecco le sedi delle diverse tappe del torneo.

EUR SPORTING CLUB, Via di Vigna Murata 90

THE FOX PADEL, Via Ettore Stampini 36

HILL 23 RE GRANO, Via Lago Santo 23

COUNTRY PADEL, Via Andrea Torresani 5, Palidoro

PADEL STAR TALENTI, Via Nomentana 858

AURELIA PADEL, Via del Casale di San Pio V 34

GREEN CLUB PADEL, Via Fratelli Maristi 94

GREEN HOUSE PADEL, Viale della Repubblica 280, Santa Maria delle Mole

FONTE NUOVA PADEL, Via selva dei Cavalieri 2

CINECITTÀ BETTINI PADEL, Via Quinto Publicio 39

SPORT CITY LIFE, Via dell'Imbrecciato 181

PADEL COLLI PORTUENSI, Viale dei Colli Portuensi 250

SPORTING CLUB PARADISE, Via delle Capannelle 134

ROMA VI PADEL, Via Latino Silvio 10

BAILEY PADEL, Viale di Tor di Quinto 56/a

I proventi delle iscrizioni al torneo saranno interamente devoluti alle iniziative della campagna "Amami e basta". Tutti i partecipanti riceveranno una Padel T-shirt personalizzata in omaggio!

(asroma.com)

