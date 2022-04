Xhaka: "Ho ancora 2 anni di contratto. Amo l'Arsenal, voglio raggiungere qualcosa di speciale qui"

THEPLAYERSTRIBUNE.COM - Granit Xhaka, centrocampista dell'Arsenal ed accostato più volte alla Roma, ha rilasciato una lunga intervista, nella quale ha raccontato il suo rapporto con i tifosi dei Gunners dopo aver perso la fascia da capitano. Lo svizzero ha rivelato anche di aver pensato di lasciare il club in quel momento, ma un incontro con Arteta lo ha convinto a rimanere. Questo uno stralcio delle dichiarazioni riguardo alla sua figura nello spogliatoio ed al futuro: "Non sono più il capitano dell'Arsenal, ma posso promettervi che mi comporterò ancora come tale, anche senza la fascia al braccio. Ricevo molto rispetto dai miei compagni di squadra e dallo staff, e sono molto grato per questo. Aiuterò sempre i giovani e mi prenderò la responsabilità delle nostre prestazioni. L'Arsenal è ancora nel mio cuore, al 100%. La mia sfida non è mai stata quella di cambiare le opinioni della gente su di me, ma di aiutare la squadra.[...] Non si può mai prevedere il futuro nel calcio, ma dopo questa stagione ho ancora due anni di contratto. Amo ancora questo club. Credo che Mikel (Arteta, ndr) stia costruendo una grande squadra. E voglio raggiungere qualcosa di speciale qui".

