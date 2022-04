World Art Day a emissioni zero: Pellegrini e Mkhitaryan turisti a Roma con Hyundai IONIQ 5 (FOTO e VIDEO)

I giallorossi hanno potuto ammirare i luoghi più iconici di Roma, producendo zero emissioni e passando per la Fontana dell’Acqua Paola, la terrazza del Gianicolo, la Bocca della Verità, il Circo Massimo, l’Arco di Costantino e, infine, il Colosseo. Al centro del percorso di Pellegrini e Mkhitaryan, la visita al murale Hunting Pollution in via del Porto Fluviale: non una semplice opera d’arte, ma una vera e propria operazione eco-sostenibile, grazie allo speciale tipo di pittura in grado di assorbire le CO2 e di purificare l’aria, imitando l’azione di 30 alberi contemporaneamente – come spiegato da Lorenzo Pellegrini nel video. L’opera, realizzata da Federico Massa, in arte Iena Cruz, è il murale mangia-smog più grande d’Europa.

Il video testimonia l’impegno di Hyundai verso il raggiungimento della piena neutralità carbonica entro il 2045 e nell’impegno di rendere sempre più accessibili i benefici della mobilità a zero emissioni, in linea con la vision del brand “Progress for Humanity”.