VIDEO - Tennis, Roma Open: Cobolli batte Coric e festeggia con la maglia di Bove

Un tifoso d'eccezione sugli spalti del Tennis Club Garden per Flavio Cobolli. Il 19enne tennista romano avanza agli ottavi di finale del Roma Open, torneo dell'ATP Challenger, battendo in 3 set il croato Borna Coric (4-6, 6-3, 6-4). Ad assistere alla sfida anche Edoardo Bove, amico di Cobolli che al termine del match si è presentato alle interviste post-match con indosso la maglia numero 52 del centrocampista giallorosso. Cobolli, testa di serie numero 3 del torneo e finalista della passata edizione, affronterà Salvatore Caruso nel prossimo turno. Cobolli prima di passare al tennis giocò a calcio nel settore giovanile della Roma.

Lacrime. Flavio #Cobolli batte Borna #Coric 4-6 6-3 6-4, per la prima volta in carriera si butta per terra per celebrare un successo e poi indossa per abbracci e interviste finali la maglia della #ASRoma del qui presente amico Edoardo #Bove ? @OfficialASRoma #RomaGardenOpen pic.twitter.com/Z9tsP0SCWh

— Matteo Mosciatti (@matmosciatti11) April 26, 2022