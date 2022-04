VIDEO - Mourinho si avvicina a tifosi norvegesi per autografi e selfie. Ma parte una palla di neve e il tecnico cambia strada...

Tra le parole di José Mourinho in conferenza stampa e i precedenti del girone, non sarà inevitabilmente un ritorno accogliente quello della Roma in Norvegia. Ne ha avuto prova lo stesso tecnico portoghese che muovendosi per raggiungere il pullmino che avrebbe trasferito la squadra stava per avvicinarsi da alcuni giovani tifosi norvegesi per autografi o selfie del caso.

Eppure, mentre Mourinho si dirigeva verso di loro, proprio da lì è partita una palla di neve che ha fatto rapidamente cambiare idea al tecnico, che a quel punto ha deviato direttamente verso il pullman.