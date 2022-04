VIDEO - Mourinho e Tiago Pinto rendono omaggio a Vichai Srivaddhanaprabha, il presidente del Leicester deceduto nel 2018. Il club inglese: "Un gesto bellissimo, grazie"

La Roma si trova in Inghilterra per l'andata della semifinale di Conference League, nella quale sfiderà il Leicester. Davanti allo stadio delle Foxes, il King Power Stadium, è presente la statua in ricordo di Vichai Srivaddhanaprabha, ex presidente del club deceduto in un incidente in elicottero il 27 ottobre 2018. Mourinho e Tiago Pinto hanno voluto rendere omaggio a questa figura leggendaria per il Leicester portando dei fiori davanti la statua a lui dedicata. A testimoniarlo è stato il profilo Twitter della Roma tramite un video.





A moment of remembrance on the eve of a big game for both of our clubs. ? pic.twitter.com/EGfjvgsw7l — AS Roma English (@ASRomaEN) April 27, 2022

Il club inglese ha voluto ringraziare l'allenatore ed il general manager dei giallorossi per ciò che hanno fatto: "Un gesto bellissimo. Grazie".