VIDEO - Di Canio sbotta sulla semifinale centrata dalla Roma: "Ci accontentiamo di ca**ate, 7 giocatori del Bodo/Glimt fanno i salmonari"

Aveva fatto scalpore la reazione di Paolo Di Canio all'annuncio da parte della Roma dell'ingaggio di Josè Mourinho. L'ex giocatore della Lazio, oggi opinionista Sky, è tornato a commentare le vicende del mondo giallorosso, stavolta in relazione al passaggio in semifinale di Conference League ai danni del Bodo/Glimt. "Ci accontentiamo di ca**ate - sbotta Di Canio -, facciamo passare una cosa del genere per una cosa stratosferica. 7 giocatori del Bodo lavorano al porto, fanno i salmonari. Il fatto eclatante è che la Roma in 3 partite ha preso 10 gol dal Bodo/Glimt".

Ti vedo sereno paolè ☺️ pic.twitter.com/xOIV0xQW4t — Cristantesimo (@Giamssss) April 16, 2022