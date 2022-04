Uefa: 240 milioni a disposizione dei club che hanno contribuito al successo delle competizioni internazionali

Approvati ieri dal comitato esecutivo Uefa i criteri di assegnazione e distribuzione del programma di benefici per club di Uefa Euro 2024: il meccanismo si basa su un importo pagato ai club che hanno contribuito alla riuscita di tutte le competizioni Uefa per squadre nazionali rilasciando i giocatori alle rispettive rappresentative. L'importo disponibile per il ciclo 2020/24 è di 240 milioni di euro e il programma riguarderà le partite della Nations League, delle Qualificazioni Europee e del torneo finale di Euro 2024 e il sistema di distribuzione rimarrà sostanzialmente invariato rispetto a Euro 2020.

100 milioni di euro premieranno il rilascio dei giocatori alla Nations League 2020/21 e 2022/23, nonché le qualificazioni europee a Euro 2024. Ciò rappresenta un aumento di 30 milioni di euro rispetto a Euro 2020 e garantirà maggiore solidarietà a un numero molto elevato di club europei. Anche l'importo garantito per il rilascio dei giocatori al torneo finale di Euro 2024 sarà aumentato da 130 milioni di euro a 140 milioni di euro. Dopo Euro 2020, 200 milioni di euro sono stati pagati a 697 club di tutte le 55 federazioni affiliate.

(adnkronos)