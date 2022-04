Storia dell’AS Roma insieme ad uno dei più grandi giocatori della squadra

L'AS Roma è stata fondata nel 1927 e si è fatta un nome nel calcio italiano relativamente presto, raggiungendo molte posizioni elevate nella massima serie prima di vincere il suo primo scudetto nel 1942. A causa delle loro difficoltà, il club fu retrocesso nel 1951; tuttavia, sono stati in grado di tornare in prima divisione l'anno successivo e sono rimasti lì fino ad oggi. L'AS Roma ha avuto qualche successo negli anni '60, vincendo la Coppa delle Fiere nel 1961 e due Coppe Italia (1964, 1969). Questo è stato seguito da un grande periodo di siccità negli anni '70 che è durato fino al 1980. Il club ha voltato pagina sotto la guida dell'allenatore Nils Liedholm ed è rientrato nella massima serie del calcio italiano. Dopo aver perso la corsa al titolo contro la Juventus in modo controverso nel 1981, il club ha finalmente vinto il suo secondo scudetto nel 1983. Nel 2001 la Roma ha sbalordito il mondo del calcio conquistando il suo terzo scudetto, battendo la favoritissima Juventus. Sebbene la Roma avesse una squadra forte all'epoca, il titolo fu in gran parte opera di un uomo: Francesco Totti, re di Roma. Totti trascorrerà tutta la sua carriera con la Roma, battendo molti dei record del club lungo la strada, incluso quello di capocannoniere del club. Dopo le vicende di Calciopoli, la Roma si sarebbe rivelata l'unica vera rivale della prestazione apparentemente inarrestabile dell'Inter. Nonostante ciò, in quel periodo vinsero solo altre due Coppe Italia, finendo secondi in Serie A per la maggior parte del decennio. Nonostante sia una squadra molto nota nel calcio internazionale, l'AS Roma non ha ancora vinto una delle tre Coppe dei Campioni. Sono andati molto vicini alla vittoria della Coppa dei Campioni nel 1983-1984, ma hanno perso ai rigori in finale contro il Liverpool.

Francesco Totti

Francesco Totti, calciatore italiano, è nato a Roma, Lazio, il 27 settembre 1976, da Lorenzo e

Fiorella Totti. È cresciuto amando il calcio, con il suo idolo Giuseppe Giannini della Roma, e lo ha giocato regolarmente, di solito con ragazzi molto più grandi. È entrato a far parte di una squadra giovanile locale all'età di otto anni e gli scout hanno subito riconosciuto il suo

potenziale. Nel 1989 è entrato a far parte delle giovanili della Roma e da allora è rimasto con il club. Ha trascorso tutta la sua carriera con la Roma, club di Serie A, di cui è capocannoniere del club, giocatore con più presenze e attuale capitano. È considerato il loro più grande giocatore e uno dei migliori calciatori della sua generazione. Francesco è benvoluto dai suoi compagni di squadra e dalla dirigenza, ed è adorato dalle sue legioni di tifosi che ammirano la sua incrollabile devozione alla Roma e che fanno le scommesse su di lui. Nel settembre 2013 ha firmato un nuovo contratto di gioco triennale con il club, che includeva una disposizione per fargli assumere la carica di allenatore dopo il suo ritiro dal gioco. La sua posizione primaria è quella di trequartista, il che significa che è un trequartista nel centrocampo offensivo centrale. Nel calcio italiano il trequartista indossa solitamente la maglia numero 10 e gioca tra il centrocampo e gli attaccanti, sia al centro del campo che sulle fasce. In alcune occasioni è stato anche usato con successo come unica punta. Francesco Totti è un calciatore molto apprezzato che ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui Giovane calciatore dell'anno di Serie A nel 1998-99 e Calciatore italiano dell'anno nel 2000 e nel 2001. Totti è riuscito a ricevere diversi premi come quello di Calciatore dell'anno di Serie A, cinque Calciatore italiano dell'anno e undici Oscar del calcio AIC. Nell'ambito delle celebrazioni del centenario della FIFA nel 2011, Pelé ha compilato un elenco dei 125 più grandi calciatori viventi, tra cui Francesco Totti. È stato anche nominato il giocatore più popolare in Europa dall'IFFHS.