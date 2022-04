Serie A: 25 punti nelle ultime 11 giornate. Nessuno come la Roma

Come fa sapere l'account "OptaPaolo" su Twitter, il momento positivo della Roma è certificato dai numeri in Serie A: con quella di ieri è salita ad 11 la striscia di partite senza sconfitte in campionato per la squadra di Mourinho. In questo tratto di stagione, i giallorossi hanno totalizzato 25 punti, più di ogni altra squadra italiana.

11 e 25 - La @OfficialASRoma è l'unica squadra imbattuta in Serie A nelle ultime 11 giornate di campionato (7V, 4N) e in questo parziale è anche quella che ha ottenuto piú punti (25). Costruzione. #Roma pic.twitter.com/w5QDBruRNN — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) April 11, 2022