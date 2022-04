Salernitana, Sabatini: "Fazio? Mai avrei immaginato che potesse commettere certi errori"

TELECOLORE - Il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva sul rendimento di Federico Fazio, ex giocatore della Roma. Il difensore argentino è arrivato in Campania durante la sessione invernale di calciomercato. Queste le sue parole: "Mai avrei immaginato che potesse commettere certi errori, alcuni dei quali non ha mai fatto nemmeno ai tempi della Roma. La collocazione in campo non può essere un problema, ma mi sento di spezzare una lancia a suo favore rispetto al rigore dato al Torino: è Belotti che sbilancia Fazio con una leggera spinta, il fallo era per la Salernitana. Ma da Federico non mi aspettavo sbagli del genere. Resta un calciatore affidabile, sono sicuro che Nicola non rinuncerà mai a lui perché è fondamentale anche all'interno dello spogliatoio".