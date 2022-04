Salah: "Totti e De Rossi venivano applauditi anche dai tifosi avversari. In Inghilterra non sarebbe successo"

SKY SPORTS - Mohamed Salah, calciatore del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva inglese. L'esterno d'attacco ha parlato di due suoi ex compagni di squadra ai tempi della Roma, ovvero Francesco Totti e Daniele De Rossi. Questo uno stralcio delle sue parole riguardo alle differenze tra Inghilterra ed Italia sull'apprezzamento delle leggende: "Quando giocavo alla Roma i tifosi applaudivano Totti in casa e fuori. È successo solo con lui, De Rossi, Buffon e Del Piero. Non credo possa succedere in Inghilterra. Il tifoso è sempre contro l'avversario. In Italia ovunque Buffon vada, ha il rispetto che merita".