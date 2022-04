Roma C8: battuto 2-1 lo Swamlab in 5 contro 8. Secondo posto in solitaria

Pronto riscatto della Roma Calcio a 8 che dopo il successo in Coppa di Lega torna a vincere anche in campionato. Battuto 2-1 in rimonta lo Swamlab in un match tiratissimo, ricco di emozioni e colpi di scena. I giallorossi vanno sotto nel primo tempo con un potente calcio di punizione dalla distanza di Tortolano e chiudono in svantaggio la prima frazione di gioco.

Nella ripresa è tutta un’altra Roma: Pochi sigla la rete dell’1-1, poi sale in cattedra Luca Italiano che con una bellissima giocata trova il diagonale per il 2-1 finale. Episodio che scatena le ire della squadra avversaria e condiziona le decisioni finali dell’arbitro che espelle Nolano per un fallo di mano e Bellardini e Ugolini per proteste lasciando in giallorossi in 5 per gli ultimi minuti di recupero. Nonostante l’inferiorità numerica la Roma riesce a portare a casa 3 punti d’oro che la proiettano in solitaria al secondo posto in classifica