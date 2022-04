Riise: "Roma per sempre nel mio cuore. Stasera spero in una vittoria" (VIDEO)

SKY SPORT - John Arne Riise ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Angelo Mangiante, giornalista dell'emittente satellitare. L'ex giocatore della Roma ha espresso i propri sentimenti per la squadra giallorossa, attesa questa sera dal match contro i norvegesi del Bodo. Le sue parole:

"Mi manca Roma, sarà sempre nel mio cuore. Ho molta interazione con i tifosi della Roma sui social, rimani per sempre un tifoso della Roma dopo averci giocato".

Sulla gara d'andata: "Tifavo per la Roma e credo che all'Olimpico vincerà. Se avessero pareggiato era diverso, hanno segnato due gol e la Roma deve vincere per forza".

Sul Bodo: "È pericoloso nel contropiede e veloce in attacco. So per esperienza l'effetto che può fare l'Olimpico pieno di tifosi, quindi spero che la Roma vinca e passi, perché sarò sempre un suo tifoso".

GUARDA IL VIDEO