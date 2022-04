PSG-Conte, l'allenatore detta le condizioni: chiesto l'ex Roma Petrachi come ds

L'avventura di Pochettino sulla panchina del PSG sembrerebbe giunta al termine e per questo motivo la società parigina starebbe già sondando il terreno alla ricerca di un nuovo allenatore. Al momento il candidato principale sarebbe Antonio Conte, attuale tecnico del Tottenham, il quale avrebbe dettato varie condizioni per accettare il trasferimento in Francia. Oltre alla richiesta di un super ingaggio (30 milioni a stagione), avrebbe espresso il desiderio di avere al suo fianco nel ruolo di direttore sportivo Gianluca Petarchi, che ha svolto questa mansione anche alla Roma nella stagione 2019/2020.

(RMC Sport)

