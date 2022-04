Plusvalenze false, al via il processo: chiesta la squalifica di 12 mesi per Agnelli e 11 per De Laurentiis

Si è aperto oggi il processo sportivo per le plusvalenze fittizie. Sotto la lente di ingrandimento la condotta di 11 società, tra cui 5 di Serie A: Juventus, Napoli, Genoa, Sampdoria, Empoli. Poi di Serie B Parma e Pisa (che rischiano l’esclusione dal campionato), e ancora Pescara e Pro Vercelli, mentre Chievo e Novara non sono più affiliate. La Procura federale, guidata dal procuratore Giuseppe Chinè, ha chiesto al Tribunale federale nazionale di punire con 12 mesi di inibizione Andrea Agnelli, e con 11 mesi e 5 giorni Aurelio De Laurentiis. 16 mesi per l'ex ds della Juventus Fabio Paratici. E poi: 8 mesi a Nerved e Arrivabene, 6 mesi e 20 giorni per Cherubini della Juventus, 6 mesi e 10 giorni per i figli di De Laurentiis, Edoardo e Valentina, e per la moglie Jacquelyn, tutti nel cda del Napoli. Per i due club, solo una ammenda, anche se pesante: 800 mila euro chiesti per i bianconeri, 329 mila per gli azzurri.

