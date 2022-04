Pellegrini, 12esimo gol stagionale: nuovo record personale

Lorenzo Pellegrini ha sbloccato la delicatissima sfida tra Bodø/Glimt e Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League. Il capitano giallorosso ha trasformato in rete la magnifica intuizione di Mkhitaryan, portando i capitolini in vantaggio al termine del primo tempo. Con il gol di oggi Pellegrini è arrivato a quota 12 in stagione e questo traguardo rappresenta il suo record personale, che precedentemente era di 11 (realizzato nell'annata 2020/2021).

