Milan, Florenzi operato al ginocchio: intervento riuscito

Alessandro Florenzi si è sottoposto come da programma ad intervento in artroscopia al ginocchio sinistro dopo la lesione del menisco. L'operazione è perfettamente riuscita, come fa sapere il Milan: "Alessandro Florenzi è stato operato oggi dal Professor Pier Paolo Mariani in artroscopia al ginocchio sinistro. La meniscectomia mediale selettiva, eseguita alla presenza del medico rossonero Lucio Genesio, è perfettamente riuscita. Alessandro inizierà da subito il percorso riabilitativo."

(acmilan.com)

