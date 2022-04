Mayoral: "Mi aspettavo di avere più opportunità con Mourinho, ha acquistato i suoi attaccanti"

EL MUNDO - Di proprietà del Real Madrid e in prestito al Getafe, l'ex attaccante giallorosso Borja Mayoral è tornato a commentare anche la sua esperienza alla Roma in un'intervista al quotidiano sportivo spagnolo. Uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Hai fatto un ottimo primo anno alla Roma, hai segnato 17 gol in tutte le competizioni. Cos'è successo per finire in prestito al Getafe?

"La Roma aveva due anni di prestito. Il primo è andato bene, ho fatto buoni numeri, mi sentivo bene e ho fatto un passo avanti, ma quest'anno con l'arrivo del nuovo allenatore (Mourinho, ndr) non ho avuto minuti né occasioni. Dovevo cercare qualcosa, mi piace giocare, mi piace competere ed è arrivata l'opzione Getafe, vicino a casa, e non ho esitato. Penso che sia il club perfetto per me".

Mourinho è stato onesto con te o ti ha deluso?

"Mi aspettavo di avere più opportunità per l'anno che avevo fatto, ma ha acquistato i suoi attaccanti, hanno speso molti soldi e io sono passato al secondo o terzo posto. Ad inizio stagione ne sentivo l'odore, anche se ero fiducioso che se mi avesse visto allenarmi avrei potuto cambiare la situazione, ma non è successo e a gennaio dovevo trovare qualcosa. Sarebbe stato molto difficile passare altri sei mesi in questo modo".

[...]

