Mayoral: "A volte mi dà fastidio che il Real mi dia sempre in prestito"

AS - Parla Borja Mayoral al quotidiano spagnolo raccontando del suo rapporto col Real Madrid, club in cui è cresciuto e che mantiene il possesso del cartellino nonostante i prestiti prima al Wolfsburg, al Levante, poi alla Roma e ora al Getafe: "Quel treno non mi è ancora sfuggito, tutt’altro. Ho ancora un anno di contratto, ho realizzato molti sogni ma ne ho ancora molti altri. Giocare per il Real è uno di questi e può ancora succedere, so che mi tengono in considerazione. A volte mi dà fastidio il fatto che mi girino sempre in prestito, ma questo vuol dire anche che non vogliono lasciarmi scappare".