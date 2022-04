Marsiglia, Under: "Sono stato alla Roma, ma al Marsiglia c'è l'atmosfera più calda mai vista"

LA PROVENCE - In prestito dalla Roma al Marsiglia, Cengiz Under ha rilasciato un'intervista al quotidiano francese citando anche l'esperienza in giallorosso: "Sono stato alla Roma, ma non è ancora come all'OM. Qui c'è l'atmosfera più forte che abbia mai conosciuto. C'è questo fervore anche al Besiktas, in Turchia, ma a Marsiglia sento questo calore appena entro in campo. Ci spinge ad andare oltre la nostra voglia di giocare a calcio. Lo adoro! Mi sento anche meglio in questa atmosfera. Quando avevo 18 anni, quando ero a Basaksehir, ho giocato contro il Besiktas. Era la prima volta che sentivo questo fervore. Per 90 minuti non ho sentito cosa mi dicevano i miei compagni. C'era una tale atmosfera... La sento qui. Marsiglia è pazzesca! Mi stimola. Non posso farne a meno".