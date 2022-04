L'ex Roma Carew accusato di evasione fiscale: rischia 6 anni di carcere

L'ex attaccante della Roma, John Carew, è finito nei guai, infatti è stato accusato di evasione fiscale nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2019. Il quarantaduenne non avrebbe pagato 5,4 milioni di corone norvegesi, non avrebbe dichiarato un reddito di circa un milione di sterline ed inoltre avrebbe nascosto ai controlli del fisco un totale di 27 milioni di sterline. Durante questo periodo Carew avrebbe affermato di essere residente nel Regno Unito e non in Norvegia, superando così il numero massimo di giorni di permanenza nel paese senza essere residente fiscale. Il procuratore generale di Oslo, Marianne Bender, ha così commentato la vicenda: "La situazione è seria poiché riguarda l'evasione di una grande quantità di denaro per diversi anni". Ora Carew rischia fino a 6 anni di carcere, il massimo previsto dalla legge norvegese.

(okokrim.no)

