Leicester-Roma: Felix incontra il suo ex insegnante di scienze (FOTO)

Felix Afena Gyan è subentrato negli ultimi minuti della sfida tra Roma e Leicester, in scena ieri sera al "King Power Stadium". Proprio sugli spalti dell'impianto inglese era presente Enoch Adomako, in passato insegnante del giovane attaccante giallorosso. E a fine partita il numero 64 della Roma è andato a salutarlo, regalandogli una sua maglia.

Roma starlet Felix Afena Gyan met his former SHS science teacher from Berekum Presbyterian SHS Mr Enoch Adomako after their UEFA Conference League match against Leicester, in the UK. He showed great love to his tutor by giving him his replica jersey... pic.twitter.com/JZ9J5ShWp8

