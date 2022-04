Lazio-Milan, scontro Lotito-Sarri dopo la partita. Il patron: "Non è vietato lanciare...". La risposta: "Riprendi Pioli"

Come riporta l'articolo del quotidiano, il post partita di Lazio-Milan è stato particolarmente acceso e ha visto protagonisti anche Lotito e Sarri. "Non capisco perché non spazzate mai la palla. Avete visto il Milan? Non è reato lanciare", il virgolettato riportato e rivolto dal patron al mister. Immediata la risposta, riportata nello stesso pezzo del giornale: "Questo è il mio calcio, se non ti piace riprendi Pioli".