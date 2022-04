Lazio: cori antisemiti contro i tifosi della Roma. A cantare anche bambini e bambine

Cori di stampo antisemita rivolti dai tifosi della Lazio a quelli della Roma: questo quanto emergerebbe da alcuni video circolati sui social network. Fra i sostenitori biancocelesti coinvolti nell'increscioso episodio anche tifosi giovanissimi, incoraggiati ad insultare quelli giallorossi dai più grandi. Il tutto risalirebbe al 10 aprile, quando alcuni ultras biancocelesti, dal settore ospiti dello stadio Ferraris, giunti a Genova in occasione di Genoa-Lazio 1-4, hanno scandito: "In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare, romanista vaff..., romanista vaff...". I cori sono durati alcuni minuti e si sono ripetuti, come dimostrano le immagini. La situazione si sarebbe ripetuta anche 6 giorni dopo, in occasione della sfida in casa della Lazio contro il Torino.

