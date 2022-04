La guida Mkhitarayn: non si fermerà fino alla fine

L’indispensabile si è fermato una volta, perché anche la Ferrari di Leclerc ogni tanto è obbligata al rifornimento, ma adesso corre dritto verso un appassionante rettilineo finale. Inter e Leicester: Henrikh Mkhitaryan “le gioca tutte“, come ha scherzosamente raccontato Mourinho, che al giocatore più esperto e vincente ha affidato la gestione della Roma nel momento decisivo della stagione, tra campionato e Conference League. Non è un leader di spogliatoio, Micki. È anzi un tipo piuttosto introverso, fuori dal campo. Ma è un leader tecnico, di quelli che chiedono la palla quando scotta e la custodiscono gelosamente. Nella doppia sfida contro il Leicester la sua esperienza di qualità sarà un fattore da valorizzare. Con Mourinho in panchina e con Smalling come compagno, Micki ha già segnato al King Power Stadium nel campionato 2016/17, contro Ranieri che era campione d’Inghilterra in carica. Il Man United vinse 3-0, Mkhitaryan fece gol e firmò anche l’assist per la terza rete di Mata. La sua speranza è ovviamente ripetersi.

(corsport)