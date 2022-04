Sconfitta interna per il Kortrijk, club in cui goca Bryan Reynolds. I belgi infatti hanno avuto la peggio nel difficile match contro l'Anderlecht, capace di imporsi per 2-3. E a segno è andato proprio il terzino americano ex Roma, che ha messo la rete del 2-3 accorciando le distanze.

⏱| 68' Onze Kerels hadden het moeilijk, maar Reynolds brengt ons terug in de wedstrijd.

KOMAAN!!!! ? 2⃣-3⃣ | #KVKAND pic.twitter.com/otSvMg5YMp — KV Kortrijk (@kvkofficieel) April 10, 2022