Ghana, Asamoah Gyan su Felix: «Buon giocatore ma non mettiamogli pressioni, presto per fare paragoni»

Dopo il debutto in Nazionale nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, un ex stella del Ghana promuove Felix. Asamoah Gyan, ex attaccante dell'Udinese e bandiera delle 'Black Star', ha commentato alla tv ghanese il momento del calciatore della Roma. "Non mettiamo pressioni al ragazzo, potrebbe assomigliarmi ma è troppo presto per fare paragoni - le sue parole - . Ho visto la partita contro la Nigeria a Kumasi, dal passo e dalla passione che ha messo in campo si vedeva che voleva regalare una soddisfazione ai tifosi ed è quello che ha fatto. Sapeva cosa doveva fare e ha fatto il possibile. Quando un giocatore finisce coi crampi significa che ha dato tutto se stesso".

(Citi TV)