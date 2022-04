Getafe, Villar eletto dai tifosi miglior giocatore del mese di marzo (VIDEO)

L'avventura di Gonzalo Villar al Getafe sembra aver spiccato il volo. Dopo alcune difficoltà inziali, il centrocampista di proprietà della Roma sta trovando sempre più spazio e le sue ottime prestazioni hanno convinto i tifosi del club a votarlo come miglior giocatore di marzo. In questo mese il ventiquattrenne è sceso in campo in tre occasioni, disputando interamente i 90 minuti solo nel match contro l'Atheltic Bilbao, terminato 1-1.

Il calciatore ha voluto ringraziare coloro che lo hanno scelto: "Provo gratitudine per l'affetto che sto sentendo ora che sto giocando di più. Sono molto felice di aiutare la squadra, come ad esempio nella partita dell'altro giorno, nella quale siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Mi trovo molto bene nel club, nonostante all'inizio non stessi giocando molto perché forse la gente non mi conosceva, ma mi trovavo comunque bene. Ora però ho molto più fiducia e sono pronto ad aiutare la squadra in ogni occasione. Nell'ultima partita ho fornito l'assist al mio migliore amico (Borja Mayoral, ndr) ed è stato bellissimo perché è servito per vincere. Sono molto contento".

Sulla prossima sfida di campionato contro il Real Madrid.

"Dobbiamo provare a complicare le cose al Real Madrid per cercare di vincere. Ovviamente è un sogno per tutti i calciatori giocare al Bernabeu. Dobbiamo stare compatti e lavorare tutta la settimana per raggiungere questo obiettivo".

Sulla lotta per non retrocedere.

"Mancano tantissimi punti e se ne strappassimo un paio saremmo più tranquilli. Ora siamo a +6 dalla zona retrocessione, ma le altre continuano a vincere come il Levante ed anche il Cadice è lì. È ancora tutto da decidere, ma prima otterremo la salvezza matematica , più felici e tranquilli saremo".